Хит продаж Fresh Air для очистки воздуха и дезинфекции помещений.

Сергей Петрович Сергей Петрович (ООО "Активтек Глобал")
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Москва
Предлагаем систему «Fresh Air» – это многофункциональная защита и восстановление воздушного пространства в закрытых помещениях, основанная исключительно на природных механизмах (активные технологии - без фильтров).
100% вирусов, бактерий нейтрализуется за 24 часа после включения устройства в помещении.
При этом работа происходит в присутствии людей в круглосуточном режиме.
И так Fresh Air это:
Современный дизайн;
Компактный, легкий и эргономичный очиститель воздуха;
В приборе три режима для любых задач:
1) Режим «Normal» - работает без озона (работают технологии Active Pure и ионизации) - в воздухе нет пыли, бактерий, микробов, вирусов, химических соединений, значит нет аллергии, астмы и других проблем.
- Технология Ионизация (игольчатая плюс пульсирующая): это удаления из зоны дыхания человека любых взвесей и насыщение воздуха отрицательными ионами кислорода;
- Технология RCI (Active Pure) - это устранение вирусов, бактерий, хим. соединений в круглосуточном режиме;
2) Режим «High Mode» - режим генерации микродоз озона (в дополнение к ионизации и Active Pure). Выход озона от 0.25 до 300 мг/час.
В этом режиме площадь (м2) очистки устанавливается самостоятельно с пульта с 23 до 279 (м2)
Это позволяет устранять любые запахи и дезинфицировать помещение быстрее и эффективнее.
3) Режим «Away Mode» генерации озона (в дополнение к ионизации и Active Pure)
Режим «Away Mode», специально создан для того, чтобы производить эффективную санобработку (санацию) помещения обильным количеством активного кислорода (O3). Выход озона в этом режиме 360 мг/час.
Время устанавливается самостоятельно 2 - 4 - 6 - 8 часа. После этого переходит в режим Normal.
Воздух помещения после санации становится идеально чистым и полезным, как после грозы.
Режим «Away Mode» идеально для случаев, когда в помещении находится больной и нужно продезинфицировать это помещение.
Так же это поможет в случаях сильных загрязнений грибком или борьбы против "домашних вредителей" (тараканы, клопы, моль, комары, мыши и т.д)
Проведение санации допускается только в тех помещениях, которые предварительно покинули люди и животные.
Применение:
квартиры (кухня, спальня, детская), офисы, дома, отели, магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские, спортивные и образовательные учреждения, банки и т.д
Регулярное применение Fresh Air в помещениях - это наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (вирусы гриппа, ангина, герпес, ветряная оспа, вирусный гепатит, вирусная пневмония, туберкулёз и т. д)
EcoQuest (USA)
Страна производства - USA
Площадь (м2) - до 279
Размеры (см) - 31 х 23 х 30,5
Вес (кг) - 4,1
По назначению - Бытовые / Коммерческие / Медицинские
На фото показана эффективность технологии Active Pure ( RCI)
Для покупателя: бесплатная доставка до адресата по СНГ, оплата при получении
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