Хит продаж Fresh Air для очистки воздуха и дезинфекции помещений.

Предлагаем систему «Fresh Air» – это многофункциональная защита и восстановление воздушного пространства в закрытых помещениях, основанная исключительно на природных механизмах (активные технологии - без фильтров).

100% вирусов, бактерий нейтрализуется за 24 часа после включения устройства в помещении.

При этом работа происходит в присутствии людей в круглосуточном режиме.



И так Fresh Air это:

Современный дизайн;

Компактный, легкий и эргономичный очиститель воздуха;



В приборе три режима для любых задач:

1) Режим «Normal» - работает без озона (работают технологии Active Pure и ионизации) - в воздухе нет пыли, бактерий, микробов, вирусов, химических соединений, значит нет аллергии, астмы и других проблем.



- Технология Ионизация (игольчатая плюс пульсирующая): это удаления из зоны дыхания человека любых взвесей и насыщение воздуха отрицательными ионами кислорода;

- Технология RCI (Active Pure) - это устранение вирусов, бактерий, хим. соединений в круглосуточном режиме;



2) Режим «High Mode» - режим генерации микродоз озона (в дополнение к ионизации и Active Pure). Выход озона от 0.25 до 300 мг/час.

В этом режиме площадь (м2) очистки устанавливается самостоятельно с пульта с 23 до 279 (м2)

Это позволяет устранять любые запахи и дезинфицировать помещение быстрее и эффективнее.



3) Режим «Away Mode» генерации озона (в дополнение к ионизации и Active Pure)

Режим «Away Mode», специально создан для того, чтобы производить эффективную санобработку (санацию) помещения обильным количеством активного кислорода (O3). Выход озона в этом режиме 360 мг/час.

Время устанавливается самостоятельно 2 - 4 - 6 - 8 часа. После этого переходит в режим Normal.

Воздух помещения после санации становится идеально чистым и полезным, как после грозы.

Режим «Away Mode» идеально для случаев, когда в помещении находится больной и нужно продезинфицировать это помещение.

Так же это поможет в случаях сильных загрязнений грибком или борьбы против "домашних вредителей" (тараканы, клопы, моль, комары, мыши и т.д)

Проведение санации допускается только в тех помещениях, которые предварительно покинули люди и животные.



Применение:

квартиры (кухня, спальня, детская), офисы, дома, отели, магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские, спортивные и образовательные учреждения, банки и т.д



Регулярное применение Fresh Air в помещениях - это наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (вирусы гриппа, ангина, герпес, ветряная оспа, вирусный гепатит, вирусная пневмония, туберкулёз и т. д)



EcoQuest (USA)

Страна производства - USA

Площадь (м2) - до 279

Размеры (см) - 31 х 23 х 30,5

Вес (кг) - 4,1

По назначению - Бытовые / Коммерческие / Медицинские



На фото показана эффективность технологии Active Pure ( RCI)



Для покупателя: бесплатная доставка до адресата по СНГ, оплата при получении